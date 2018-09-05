Биологи выяснили, зачем рыбам-клоунам белые полоски

Ученые из Океанской обсерватории Banyuls-sur-Mer ( Франция ) проследили за 30 видами рыб из рода Amphiprion, которые также известны как рыбы-клоуны. Отличительная черта этих животных — белые полоски на теле. Изучение онтогенеза разных видов показало, что они служат для распознавания видов при спаривании и меняются во время взросления. Работа опубликована в журнале BMC Biology.

Рыбы-клоуны известны белыми полосками на теле. В зависимости от вида, количество полос меняется: от одной до трех. Исследователи наблюдали за восемью колониями рыб, в которых обитали различные виды рыб-клоунов. Они заметили, что особи разных видов не спариваются друг с другом и, по сути, остаются симпатричными, то есть не скрещиваются между собой. Однако это не главная особенность отметин.

Проследив за онтогенезом разных видов, биологи заметили, что вне зависимости от вида эти животные приобретают и теряют полосы в процессе взросления. Во время созревания, между личиночной стадией и подростковой, полосы появляются, начиная с головы, а затем переходят на тело и хвост — именно в таком порядке. В период ювенильной стадии у некоторых из видов узор, наоборот, исчезает — этот процесс всегда происходит от хвоста к голове.

©BMC Biology

Причину феномена ученые нашли в эволюционной истории рода. Предки современных рыб-клоунов имел три полосы, но с развитием видов некоторые из них изменили внешний облик. Теперь же, когда протекает рост индивида, эволюционный процесс повторяется.

Эволюционное древо / ©BMC Biology

Биологи также испытали на рыбах препарат TAE 684, чтобы определить природу полос. Как и предполагалось, они состоят из иридофоров — окрашенных клеток, которые способны отражать свет благодаря хемохромам из кристаллизованного гуанина. В дальнейшем исследователи планируют отыскать гены, отвечающие за образование полос.

Ранее международная команда ученых из Японии, Германии и Швейцарии провела зеркальный тест с рыбами Labroides dimidiatus, которых также называют губанами. Подопытные отреагировали на телесные метки, но авторы работы не уверены, можно ли считать их реакцию доказательством самосознания.