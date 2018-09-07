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Китай запустил спутник для наблюдения за океаном
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Китай запустил спутник для наблюдения за океаном 

ТАСС + ещё 15 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай запустил спутник дистанционного зондирования для наблюдения за океаном. Как сообщает агентство «Синьхуа», ракета-носитель Long March-2C стартовала в 11:15 по пекинскому времени (06:15 мск) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) со спутником HY-1C на борту.
Аппарат предназначен для мониторинга изменений цвета и температуры океанской поверхности, передает агентство со ссылкой на Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Он будет также использоваться для изучения состояния окружающей среды в прибрежных водах Китая, островных и береговых зонах, оказания помощи при бедствиях на море и надлежащего использования ресурсов моря, отмечается в материале.
Спутник изготовлен Китайской компанией космических спутников (China Spacesat Co) при Китайской академии космических технологий. Он рассчитан на пятилетний срок работы.
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