Китай запустил спутник для наблюдения за океаном

ПЕКИН, 7 сентября. / ТАСС /. Китай запустил спутник дистанционного зондирования для наблюдения за океаном. Как сообщает агентство «Синьхуа», ракета-носитель Long March-2C стартовала в 11:15 по пекинскому времени (06:15 мск) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) со спутником HY-1C на борту.

Аппарат предназначен для мониторинга изменений цвета и температуры океанской поверхности, передает агентство со ссылкой на Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Он будет также использоваться для изучения состояния окружающей среды в прибрежных водах Китая, островных и береговых зонах, оказания помощи при бедствиях на море и надлежащего использования ресурсов моря, отмечается в материале.

Спутник изготовлен Китайской компанией космических спутников (China Spacesat Co) при Китайской академии космических технологий. Он рассчитан на пятилетний срок работы.