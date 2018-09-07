Китай вывел на орбиту новый спутник для океанологических наблюдений

ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости Китай в пятницу произвел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» со спутником для океанологических наблюдений и исследований «Хайан-1» (HY-1C), говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

Пуск ракеты-носителя состоялся в 11.15 по местному времени (6.15 мск) с космодрома Тайюань в китайской северной провинции Шаньси. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

HY-1C стал первым в новой серии спутников собственной разработки Китая для ведения наблюдений за морями, океанами и изменениями климата.

Спутник, чей срок службы составляет пять лет, в первую очередь будут использовать для наблюдения за изменением цвета и температуры морской воды, состоянием окружающей среды, уровнем загрязнения, а также для исследований прибрежной полосы. По данным CASC, спутник будет использоваться также для наблюдения за изменением окружающей среды в глобальном масштабе.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» или «Великий поход» это был 284-й пуск.