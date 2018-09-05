Вокруг звезды нашли цепочку неизвестных объектов

Международная группа астрономов изучила необычный белый карлик WD 1145+017, который изменяет свою яркость. Исследователи выяснили, что вокруг звезды вращаются несколько объектов, которые могут быть фрагментами кометы или разнородными скалистыми обломками в составе пылевых облаков, однако точная природа пока остается неизвестной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

WD 1145+017 удален от Земли на 570 световых лет. Он в 50 раз меньше Солнца, а масса достигает 0,63 солнечной массы. Еще в 2015 году ученые обнаружили, что яркость объекта периодически падает из-за прохождения на его фоне скалистых тел каждые 4,5 часа. Последующие наблюдения показали, что эти тела, скорее всего, являются расколотыми астероидами.

В новой работе исследователи провели спектрофотометрические и широкополосные фотометрические наблюдения белого карлика с помощью двух телескопов — Gran Telescopio Canarias и Liverpool Telescope. Оказалось, что обломки выстроены в цепочку, а из них самых выходят хвосты наподобие кометных. Ученые считают, что гравитационные силы карлика разорвали крупную комету, схожую с кометой Шумейкеров-Леви 9, которая распалась на обломки и врезалась в Юпитер.

Также возможно, что объекты представляют собой скопление мусора неоднородной плотности. Как пишут ученые, самый длинный транзит (прохождение) и самое сильное затемнение соответствуют нескольким перекрывающим друг друга облакам пыли.