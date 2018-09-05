Ученные из NASA заявили, что через пару лет человечество начнёт ощущать нехватку кислорода 

Новости без политики. Ни для кого не является секретом, что деятельность людей оказывает огромное негативное влияние на экологию. С каждым годом на планете появляется все больше загрязненных территорий и городов. От деятельности человека вымирают многие виды животных, а воздух становится всё более грязным и появляются города, в которых очень сложно дышать. За состоянием Земли следит большое число ученных, в том числе и в NASA. Они проанализировали состоянии атмосферы нашей планеты и пришли к неутешительным выводам. Согласно полученным данным, из большого количества пыли образуются облака, которые разносятся по планете. Учёные утверждают, что через пару лет эти облака будут просто гигантских размеров и на некоторых территориях людям будет очень сложно дышать. Эксперты видят только одно решение проблемы. Человечеству необходимо совместными усилиями сделать всё возможное, чтобы улучшить экологию на планете.