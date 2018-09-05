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Ученные из NASA заявили, что через пару лет человечество начнёт ощущать нехватку кислорода
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Ученные из NASA заявили, что через пару лет человечество начнёт ощущать нехватку кислорода 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Новости без политики. Ни для кого не является секретом, что деятельность людей оказывает огромное негативное влияние на экологию. С каждым годом на планете появляется все больше загрязненных территорий и городов. От деятельности человека вымирают многие виды животных, а воздух становится всё более грязным и появляются города, в которых очень сложно дышать. За состоянием Земли следит большое число ученных, в том числе и в NASA. Они проанализировали состоянии атмосферы нашей планеты и пришли к неутешительным выводам. Согласно полученным данным, из большого количества пыли образуются облака, которые разносятся по планете. Учёные утверждают, что через пару лет эти облака будут просто гигантских размеров и на некоторых территориях людям будет очень сложно дышать. Эксперты видят только одно решение проблемы. Человечеству необходимо совместными усилиями сделать всё возможное, чтобы улучшить экологию на планете.
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