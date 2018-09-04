Уральская экспедиция обнаружила в пустыне Гоби внеземные объекты

Уральская метеоритная экспедиция отправилась по наиболее перспективным, на взгляд специалистов, местам, где по всем признакам должно присутствовать инопланетное вещество, в частности, в район ударного кратера — гигантской вмятины, образовавшейся от удара метеорита. Однако до сих пор на этой территории внеземные объекты не находили, да и системных научных исследований в этом районе не проводилось с прошлого века. Экспедиция УрФУ продлилась три недели, за это время шесть ученых преодолели около четырех тысяч километров.

— Конечно, мы ставили задачу найти метеориты, но это задача достаточно трудная, — признался научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович. — Обнадеживало, что области Гоби, которые мы исследовали, прилегают к северо-западной части Китая, где достаточно большое количество зарегистрированных находок.

И в конце концов надежды оправдались. Ученым удалось обнаружить четыре образца весом от 100 до 800 граммов — всего чуть больше килограмма космического вещества. Отыскать метеориты там, где их никто не находил, помог опыт. По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, за последние годы в экспедициях уральские ученые приобрели навыки поиска метеоритов в пустынях.

Гоби — четвертая зарубежная «вылазка» уральских ученых. В 2016 году они искали метеориты в Антарктиде, научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» доставило в Россию около 30 килограммов внеземного вещества. В 2017-м в иранской пустыне Лут экспедиция обнаружила около двенадцати килограммов «небесных камней» и еще около 15 — в Чили, в пустыне Атакама.