Взрыв сверхновой стал еще загадочнее

Исследовательская группа под руководством Франсиско Фёрстера (Francisco Förster) из Университета Чили использовала телескоп им. Бланко, для изучения сверхновых. Целью ученых было обнаружение и исследование следов «первых симптомов» будущего взрыва — короткой, порядка нескольких часов или дней, вспышки света, предшествующей собственно взрыву.

Участникам наблюдений удалось обнаружить 26 сверхновых типа II, которые их, собственно, интересовали. Выяснилось, что никаких следов «предварительной» вспышки ни в одном случае нет. Зато 24 из 26 сверхновых увеличивались в размерах быстрее, чем предсказывают современные теории.

Чтобы решить эту загадку, Такаши Мория (Takashi Moriya) из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) создал 518 моделей колебаний яркости сверхновых и сравнил их с имеющимися результатами наблюдений. Команда обнаружила, что модели со слоем околозвездной материи около 10 процентов массы Солнца, окружающего сверхновые, хорошо соответствуют наблюдениям. Эта материя скрывает первый удар, поглощая его свет. Последующее столкновение между выбросами сверхновой звезды и околозвездным веществом создает сильную ударную волну, которая заметно светится.

Как полагает Мория, в конце существования звезды что-то должно заставить ее выделить в отдельные слои массу, которая затем сосредотачивается вокруг нее. У ученых пока нет четкого понимания этого механизма.

Наблюдения были выполнены телескопом им. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в течение шести ночей в 2014 году и восьми ночей в 2015 году. Моделирование Мории было выполнено на ПК-кластере NAOJ для вычислительной астрофизики ПК. Это исследование было опубликовано в Nature Astronomy 3 сентября 2018 года.