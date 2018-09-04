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Уникальную погребальную урну с останками человека нашли на Кубани
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Уникальную погребальную урну с останками человека нашли на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ученые обнаружили на Кубани урну с кремированным две тысячи лет назад человеком. Об этом сообщило ИА KrasnodarMedia.
Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция прошла на Таманском полуострове. Там ученые впервые нашли грунтовый склеп римской эпохи (около I века н. э.) с уникальной погребальной урной перед входом. В сосуде, который был выполнен в форме большого кувшина, лежали останки кремированного человека.
Отверстие урны герметично запечатано. Специалисты изучат ее, не вскрывая. Для этого они прибегнут к современным методам, позволяющим исследовать предмет без нарушения его целостности.
Предположительно, в склепе ранее находились семь дорогих саркофагов. Они были изготовлены из дерева, поэтому не сохранились до наших дней. Однако ученые нашли фрагменты одежды, украшений и краснолаковую посуду.
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