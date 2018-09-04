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Подводные роботы помогут NASA подготовиться к миссиям в глубокий космос 

Naked-Science.ru 4 сентября 2018
Фото: Naked-Science.ru
NASA исследует глубоководный вулкан у гавайских берегов для подготовки человеческих и роботизированных миссий на Марс и к более далеким объектам. Миссия SUBSEA (от Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog — Систематический аналог подводной биогеохимической науки и исследований) будет исследовать микробную жизнь на подводной горе Лоихи. На протяжении всего проекта NASA будет сотрудничать с Национальным управлением по океану и атмосфере США и Ocean Exploration Trust (OET).
Миссия преследует две цели. Первая — при помощи погружения на большие глубины в океане понять, с какими операционными и коммуникационными трудностями может столкнуться реальная космическая миссия. Команда специалистов и ученых из Внутреннего космического центра Род-Айлендского университета исполнит роль центра управления, а команда OET, управляющая глубоководным роботом с борта корабля Nautilus, будет представлять астронавтов на орбите Марса, управляющих вездеходом на его поверхности.
Вторая цель миссии SUBSEA — больше узнать о геологии и химии, которые поддерживают жизнь на океаническом дне. Это, в свою очередь, поможет получить представление о том, что может быть необходимо внеземным организмам в таких местах, как океаны на Энцеладе — спутнике Сатурна.
«Изучение экстремальных условий, в которых жизнь может существовать на Земле, поможет им понять потенциал ее наличия в других океанических мирах в Солнечной системе», — сообщает NASA на своем веб-сайте.
Команда SUBSEA проведет три недели в море. Для исследований космического дна и симуляций космических миссий задействуют роботов Hercules и Argus.
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