В США заявили о новой планете Солнечной системы

Ученые из Мичиганского университета в США заявили, что загадочная «Планета 9» все же существует и ее можно вычислить по гравитации, передает НСН.

То, что ранее неизвестная планета не видна человеку, не опровергает ее отсутствие, отмечают ученые. По их данным, вблизи Нептуна можно наблюдать странные орбиты шести небесных тел в поясе Койпера, что может свидетельстовать о гравитации массивного объекта.

Напомним, первые упоминания о мистической «девятой планете» Солнечной системы появились еще в 2014 году. По версии ученых, небесное тело находится в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля, и размером превышает Голубую планету в 5-20 раз.