Япония испытает первый «космический лифт»

Команда ученых из Японии готова испытать первый «космический лифт». Об этом сообщает портал Phys.org. Созданный специалистами Университета Сидзуока прототип представляет собой ящик размерами 6х3х3 см. Если все рассчитано правильно, то при помощи небольшого мотора он будет способен перемещаться по 10-метровму кабелю, натянутому в космосе между двумя мини-спутниками.

"Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе", — отметили в пресс-службе университета.

Предполагается, что прототип отправится в безвоздушное пространство уже на следующей неделе. Он будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя H-2B, которую запускает космическое агентство Японии.

Созданное учеными оборудование, естественно, далеко от идеального воплощения идеи «космического лифта», предложенной в 1895 году Константином Циолковским . Предполагается, что такое сооружение позволит выводить грузы в космос без использования ракет, а лишь при помощи прочного троса, соединяющего поверхность Земли и орбитальную станцию.

В этом направлении работает японская строительная фирма Obayashi, которая сотрудничает с Университетом Сидзуока. Она планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров, при помощи которого сможет уже через 30-35 лет отправлять людей в космос.