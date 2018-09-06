Япония испытает концепт космического лифта

Ракетные запуски — сложная и дорогая вещь, требующая огромного количества топлива и способствующая загрязнению окружающей среды. В качестве будущей альтернативы такой схеме транспортировок на орбиту предлагается, в частности, концепт космического лифта. Последний развивает, например, японская компания Obayashi, которая несколько лет назад объявила, что создаст такой лифт к середине текущего столетия — с его помощью, как говорила компания, может будет доставлять грузы на высоту 36 000 километров (при этом общая длина троса составит 96 000 километров, так как необходим противовес).

Теперь же стало известно, что японские ученые намерены испытать концепт космического лифта — правда, естественно, пока речь идет о миниатюрной модели. Как сообщает издание Mainichi, 11 сентября будут запущены два микроспутника, которые японский грузовой корабль HTV-7 доставит на Международную космическую станцию (МКС). Микроспутники будут связаны 10-метровым стальным тросом, по которому будет перемещаться моторизированный контейнер (своего рода лифт), а камеры, установленные на спутниках, будут отслеживать процесс.