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В Японии создали первый в мире «космический лифт»
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В Японии создали первый в мире «космический лифт» 

ТК «Звезда» + ещё 2 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Миниатюрное тестовое устройство доставят на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2В уже на следующей неделе.
Команда японских конструкторов из университета Сидзуока создала первый в мире космический лифт. Точнее, пока его миниатюрную копию. Уже на следующей неделе она будет доставлена на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2В, сообщает сайт Phys.org.
Устройство представляет собою ящичек размером 6х3х3 см, который «доедет» до орбиты по десятиметровому тросу, натянутому между двумя спутниками.
«Это будет первый в мире эксперимент по тестированию лифта в космическом пространстве», — говорят японские специалисты.
Перемещение мини-лифта будут снимать видеокамеры, расположенные на спутниках.
Первая идея космического лифта была предложена в 1895 году российским ученым Константином Циолковским и затем воссоздана в литературе в романе Артура Кларка. Но техническое воплощение получила только сейчас. Основным компонентом космического лифта в теории является прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции.
По задумке японских конструкторов, если все пойдет хорошо, то уже к 2050 году с помощью такого устройства можно будет доставлять в космос туристов. Для этого строительная компания Obayashi планирует изготовить трос длиной 96 тысяч километров, используя технологию нанотрубок.
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