В Японии создали первый в мире «космический лифт»

Миниатюрное тестовое устройство доставят на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2В уже на следующей неделе.

Команда японских конструкторов из университета Сидзуока создала первый в мире космический лифт. Точнее, пока его миниатюрную копию. Уже на следующей неделе она будет доставлена на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2В, сообщает сайт Phys.org.

Устройство представляет собою ящичек размером 6х3х3 см, который «доедет» до орбиты по десятиметровому тросу, натянутому между двумя спутниками.

«Это будет первый в мире эксперимент по тестированию лифта в космическом пространстве», — говорят японские специалисты.

Перемещение мини-лифта будут снимать видеокамеры, расположенные на спутниках.

Первая идея космического лифта была предложена в 1895 году российским ученым Константином Циолковским и затем воссоздана в литературе в романе Артура Кларка. Но техническое воплощение получила только сейчас. Основным компонентом космического лифта в теории является прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции.

По задумке японских конструкторов, если все пойдет хорошо, то уже к 2050 году с помощью такого устройства можно будет доставлять в космос туристов. Для этого строительная компания Obayashi планирует изготовить трос длиной 96 тысяч километров, используя технологию нанотрубок.