Уже в этом месяце Япония испытает первый космический лифт

Уже на следующей неделе японское космическое агентство JAXA запустит в космос спутники для испытания концепции космического лифта.

Напомним суть идеи: груз должен подниматься с Земли в космос по длинному и прочному тросу, протянутому между нашей планетой и искусственным спутником. Эту концепцию предложил ещё Константин Циолковский в 1895 году, но до сих пор она признавалась технически неосуществимой.

Конечно, готовящийся к старту эксперимент имеет более скромные масштабы. Ракета H-IIB, запущенная с острова Танэгасима, выведет на орбиту два небольших спутника. Между ними будет натянут трос длиной 10 метров. По нему будет двигаться миниатюрный лифт, снабжённый двигателем. Длина кабины составит всего шесть сантиметров, а ширина и высота — три сантиметра. За её движением будут следить камеры на спутниках.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Университета Сидзуока (Shizuoka University), в котором и было создано оборудование, это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе.

Разумеется, это лишь модель, призванная доказать работоспособность космического транспорта подобного типа. Но, как говорится, лиха беда начало. Японская компания Obayashi, сотрудничающая с университетом, уже заявила о планах к 2050 году построить лифт, поднимающий туристов на орбиту. Планируется, что трос будет сделан из знаменитых своей прочностью углеродных нанотрубок, а его длина составит ни много ни мало 96 тысяч километров. Для сравнения: высота орбиты МКС составляет около 400 километров, а расстояние до Луны — примерно 384 тысячи километров.

Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее сообщали о планах запустить первый космический лифт до 2080 года, а также о гораздо более смелых обещаниях. К слову, космический лифт уже запатентован. А ещё существует проект спутника, подвешенного на тросе над Луной.