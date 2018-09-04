На следующей неделе Япония собирается проверить «космический лифт»

Уже на следующей неделе японская ракета-носитель H-2B выведет на орбиту испытательное оборудование для так называемого «космического лифта». Японская команда ученых, работающая над созданием данной технологии, проведет первое испытание уже в сентябре. Для этого им потребуются мини-спутники.

Испытательное оборудование, произведенное исследователями из Университета Сидзуока, будет установлено на ракете H-2B, запуск которой осуществит Космическое агентство Японии с южного острова Танегасима.

Тест состоит в том, чтобы вывести на орбиту небольшой контейнер и спутники длиной всего шесть сантиметров, а шириной всего три и также три сантиметра в высоту.

Если все будет хорошо, это обеспечит доказательство концепции, согласно которой будет происходить перемещение «лифта» по 10-метровому кабелю, подвешенному в пространстве между двумя мини-спутниками, которые будут держать его натянутым. Мини-лифт будет перемещаться по кабелю от контейнера на одном из спутников.

«Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе», — сказал во вторник представитель пресс-службы университета.

Движение моторизованного «лифта» будет контролироваться камерами на спутниках.