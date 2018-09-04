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На следующей неделе Япония собирается проверить «космический лифт»
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На следующей неделе Япония собирается проверить «космический лифт» 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Уже на следующей неделе японская ракета-носитель H-2B выведет на орбиту испытательное оборудование для так называемого «космического лифта». Японская команда ученых, работающая над созданием данной технологии, проведет первое испытание уже в сентябре. Для этого им потребуются мини-спутники.
Испытательное оборудование, произведенное исследователями из Университета Сидзуока, будет установлено на ракете H-2B, запуск которой осуществит Космическое агентство Японии с южного острова Танегасима.
Тест состоит в том, чтобы вывести на орбиту небольшой контейнер и спутники длиной всего шесть сантиметров, а шириной всего три и также три сантиметра в высоту.
Если все будет хорошо, это обеспечит доказательство концепции, согласно которой будет происходить перемещение «лифта» по 10-метровому кабелю, подвешенному в пространстве между двумя мини-спутниками, которые будут держать его натянутым. Мини-лифт будет перемещаться по кабелю от контейнера на одном из спутников.
«Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе», — сказал во вторник представитель пресс-службы университета.
Движение моторизованного «лифта» будет контролироваться камерами на спутниках.
Это все еще далеко от конечных целей проекта космического лифта, идею которого впервые предложил в 1895 году российский ученый Константин Циолковский после того, как он увидел Эйфелеву башню в Париже, после спустя почти столетие подобные идеи были прописаны и в романе Артура Кларка.
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