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В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета
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В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета 

Аргументы Недели 21 минуту назад
Фото: Аргументы Недели
Американский учёный Майкл Браун из Калифорнийского университета технологий уверяет, что в Солнечной системе находится ещё одна планета невидимая современным технологиям и человеческому глазу.
Предположительно, размещается она далеко за Нептуном, вращаясь вокруг центральной звезды подобно Земле. на это указывают странные орбиты шести небесных тел в поясе Койпера, что может свидетельствовать о гравитации массивного объекта. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.
Тему девятой планеты в Солнечной системе специалисты продолжают изучать при помощи телескопа Subaru, который установлен на Гавайях. По словам специалистов, если загадочная планета находится от Солнца в 1000 раз дальше, чем Земля, то шансы найти её практически равны нулю.
«Если вы представите, что Планеты девять не существует, то вы создадите больше проблем, чем решите. У вас появится пять разных загадок, и вы должны придумать пять разных теорий, чтобы объяснить их», — говорит при этом доктор Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института, сообщает The Washington Post. Одна из загадок — почему пояс Койпера вращается в противоположном от планет направлении.
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