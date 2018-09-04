Популярную гипотезу о жизни на других планетах опровергли в США

Исследователи из университетов Чикаго и штата Пенсильвании пришли к выводу, что утверждение о том, что планеты, полностью покрытые водой, не пригодны для жизни, неверно. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ряд ученых полагают, что те планеты, которые полностью покрывает океан, абсолютно безжизненны. Они утверждают, что там не происходят те же процессы круговорота веществ, что и на Земле. Однако новые исследования показали необязательность геохимических циклов не для существования жизни.

Специалисты смоделировали несколько сотен сценариев изменений температуры и химического состава океанов в течение миллиардов лет на каменистых планетах. Оказалось, что многие из водных миров поддерживают благоприятные условия для жизни. Это объясняется давлением океана на земную кору.