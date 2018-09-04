Первые львята «из пробирки» появились на свет в Южной Африке

Двое детенышей львицы родились в Южной Африке благодаря искусственному оплодотворению. Львят назвали Изабелла и Виктор. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Ученые надеются, что современные технологии помогут сохранить вымирающие виды больших кошек, таких как снежный барс и тигр.

Сотрудники Университета Претории (ЮАР) провели эксперимент, в рамках которого искусственно оплодотворили львицу. Самка родила двоих котят в заповеднике Укутулу. Ветеринары объявили, что состояние львят хорошее, и ничего не угрожает их здоровью. Весь день детенышы играют и спустя время смогут познакомиться с прайдом.

Биологи провели искусственное оплодотворение африканского льва, но технологии можно использовать и для других представителей кошачьих. Однако авторы эксперимента отметили, что метод пока не станут применять в промышленных масштабах. «Чтобы иметь возможность стабилизировать популяции даже при искусственном разведении, нужно разработать необходимые методы заблаговременно», — отметил профессор Андре Гансвиндт из Университета Претории.

Поэтому для исследования выбрали именно льва, популяция которого относительно стабильна, а не критически угрожаемый вид. Ученые заявили, что методику предстоит еще развивать и совершенствовать.