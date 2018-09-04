Ещё
Ученые заявили о существовании девятой планеты Солнечной системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые заявили о существовании девятой планеты Солнечной системы 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Невидимая девятая планета была обнаружена благодаря гравитации.
Ученые Мичиганского университета из США заявили об обнаружении новой планеты в Солнечной системе. Они сообщили, что загадочную «Планету 9» можно вычислить по гравитации, передает The Washington Post.
Ученые отметили, что, несмотря на то, что планету невозможно увидеть, неправильно опровергать ее существование. Кроме того, специалисты утверждают о присутствии нескольких небесных тел около Нептуна, что служит доказательством гравитации крупного объекта.
Первые догадки астрономов о существовании девятой планеты Солнечной системы были озвучены в 2014 году. По предварительным данным, небесное тело превышает размером Землю в 5-20 раз и находится в 600 раз дальше от Солнца, нежели наша планета.
ТК «Звезда»: последние новости
Программу полетов не будут менять в связи с пробоиной на борту МКС Нас ожидает угасание жизни – эксперт прокомментировал приближение Нибиру к Земле Физики раскрыли два способа выдувания мыльных пузырей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убила Чебурашка114
Россия бомбит Идлиб846
Найден виновник ЧП на МКС340
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе114
В Лондоне произошла новая атака ядом32
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение