Ученые заявили о существовании девятой планеты Солнечной системы

Невидимая девятая планета была обнаружена благодаря гравитации.

Ученые Мичиганского университета из США заявили об обнаружении новой планеты в Солнечной системе. Они сообщили, что загадочную «Планету 9» можно вычислить по гравитации, передает The Washington Post

Ученые отметили, что, несмотря на то, что планету невозможно увидеть, неправильно опровергать ее существование. Кроме того, специалисты утверждают о присутствии нескольких небесных тел около Нептуна, что служит доказательством гравитации крупного объекта.

Первые догадки астрономов о существовании девятой планеты Солнечной системы были озвучены в 2014 году. По предварительным данным, небесное тело превышает размером Землю в 5-20 раз и находится в 600 раз дальше от Солнца, нежели наша планета.