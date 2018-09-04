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Раскрыты новые аномальные подробности о характере накопления кислорода на Земле
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Раскрыты новые аномальные подробности о характере накопления кислорода на Земле 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Длительное время учёные анализировали карбонатные породы, которые датировались эпохой неопротерозоя. В результате оказалось, что в их структуре наблюдается такая же аномалия углеродного цикла, как и структура веществ после Великой кислородной катастрофы. На основании полученных данных специалисты смогли сделать новые выводы по поводу характера накопления ценного для жизни кислорода в атмосферном слое нашей планеты.
Специалисты из НАСА совместно с ведущими профессорами профильного университета Америки изучали материал формации из Намибии, который был сформирован примерно полтора миллиарда лет тому назад. В результате оказалось, что там присутствует высокий углерод. На основании этого можно смело говорить о том, что меняющее содержание кислорода помогло подводным животным эволюционировать на первых этапах зарождения жизни на планете.
Ранее предполагалось, что кислород в толще атмосферы появился в результате двух резких толчков. Однако, ввиду последних исследований данное мнение больше не актуально. Оказывается, кислород попадал в атмосферу постепенно. А все аномальные структуры в формациях были следствием протекающих окислительно-восстановительных реакций.
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