Ученые получили данные со спутников, собранных учениками центра «Сириус»

МОСКВА , 4 сен — РИА Новости . Первые научные данные получены с запущенных вручную во время выхода космонавтов с Международной космической станции в открытый космос спутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2», сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика спутниковой платформы «Спутникс».

"С 28 августа по 3 сентября 2018 года была проведена первая серия включений полезной нагрузки научно-образовательных спутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2». Получены и расшифрованы данные измерений научных приборов", — сказали в пресс-службе.

"Установленные на спутниках детекторы заряженных частиц и гамма-излучения дают возможность проводить исследование быстрых вариаций потоков электронов на внутренней границе внешнего радиационного пояса и на границе Южно-Атлантической Аномалии", — пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ (разработчик детектора заряженных частиц для спутников) Виталий Богомолов , слова которого привели в пресс-службе.

По информации компании, первые мониторинговые данные, полученные со спутника «СириусСат-1» 29 августа, демонстрируют значительный рост показаний прибора в момент приближения к Южной Америке, где расположена магнитная аномалия.

Предполагается дальнейшее широкое участие молодежи в работе с космическими аппаратами «СириусСат» и в анализе научных данных — как учащихся старших классов, подготовленных в ходе проектных смен «Сириуса», так и студентов МГУ имени М. В. Ломоносова и других вузов, специализирующихся в области космических исследований, добавили в пресс-службе.

Спутники «СириусСат» вместе с другими грузами были доставлены на МКС 10 июля, а 15 августа 2018 года российские космонавты Олег Артемьев Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос отправили аппараты в самостоятельный полет.

РКК «Энергия». Собранный школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи первый из спутников был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в июле 2017 года в Образовательный центр «Сириус». Содействие в запуске спутников оказали госкорпорация «Роскосмос»

Срок работы компонентов спутников составляет не менее трех месяцев, при этом на околоземной орбите они будут находиться около полутора лет.