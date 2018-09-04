Как долго мы проживем на других планетах

Полеты на Луну, освоение космоса, терраформирование Марса: человек считает себя хозяином Солнечной системы, но в реальности же вряд ли выживет в суровых условиях космоса.

Да и на ближайших планетах пробыть сколь бы то ни было долго — тоже большая проблема. Ученые посчитали, сколько мы сможем продержаться на Марсе, Меркурии и прочих планетах Солнечной системы. Начнем с самого горячего. Меркурий расположен ближе всего к Солнцу и человек там не протянет более 0,001 секунды.

На Венере без защиты делать тоже особенно нечего. Атмосфера планеты на 98% состоит из углекислого газа — и это уже не говоря о том, что вся она покрыта облаками серной кислоты. Адский курорт! Ученые рассчитали, что здесь человек сможет прожить максимум 0,94 секунды.

Маняще-красный Марс на деле оказывается вполне пристойным местом для жизни. Считается, что легкий скафандр обеспечит человеку несколько суток жизни. Полетим дальше?

Впрочем, все показанное в ролике пока не более, чем мысленный эксперимент. Но очень скоро люди снова начнут путь с Луны — уже есть планы создать там первую жилую станцию.