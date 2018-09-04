Невидимую девятую планету вычислили благодаря гравитации

Загадочная «Планета 9» действительно существует — к такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Они заметили на краю Солнечной системы некий объект, который, возможно, поможет совершить прорыв в исследованиях.

Теория «девятой планеты» возникла несколько лет назад. Астрономы предположили, что за орбитой Нептуна находится неизвестный объект, ускользающий от объективов телескопов. На эту мысль специалистов навели странные орбиты шести небесных тел в поясе Койпера — они оказались вытянуты и наклонены на 30 градусов по сравнению с орбитами планет Солнечной системы. Причиной такого явления могла стать гравитация невидимого, но весьма массивного объекта, сообщает The Washington Post

Раньше на наличие «Планеты 9» указывали только косвенные признаки. Но американские ученые сделали важное открытие — им удалось заметить небесное тело размером с карликовую планету, ему присвоили имя 2015 BP519.

Орбита мини-планеты не совпадает с плоскостью, в которой вращается вся Солнечная система. Специалисты применили компьютерное моделирование, чтобы выяснить — что же могло на нее повлиять. Система с восемью планетами не предполагала такого наклона, но когда исследователи добавили гипотетическую девятую — орбита 2015 BP519 изменилась таким образом, как она пролегает в действительности.

Конечно, это не является прямым доказательством наличия «Планеты 9», но результаты явно заслуживают внимания.

Эксперты отмечают, что отрицание существования планеты породит большое количество вопросов — есть ряд явлений, которые можно объяснить только присутствием невидимого тела у края Солнечной системы. Например, почему пояс Койпера вращается в противоположном от планет направлении.

«Если вы представите, что Планеты девять не существует, то вы создадите больше проблем, чем решите. У вас появится пять разных загадок, и вы должны придумать пять разных теорий, чтобы объяснить их», — пояснил доктор Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института.

Скорее всего, планета присутствует в Солнечной системе с момента ее образования — то есть 4,5 миллиарда лет — и продолжает оказывать влияние на движение своих космических соседей.

Сейчас ее поиски ведутся при помощи современного телескопа Subaru в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.

Ранее ученые пришли к выводу, что водные экзопланеты вполне пригодны для жизни — раньше считалось, что живые организмы могут существовать лишь при наличии больших участков твердой суши.

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