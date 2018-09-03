В обсерватории Йеллоустоуна спрогнозировала в парке землетрясение в 7 баллов

За ситуацией в Йеллоустоуне пристально следит множество учёных и обычных людей, которые опасаются скорого извержения мощного вулкана. В районе парка постоянно происходят слабые подземные толчки, которые практически не заметны людям, но их фиксируют приборы, улавливающие сейсмическую активно. Последнее землетрясение в Йеллоустоне было зафиксирована совсем недавно и составила около 4 баллов. Если большинство учёных считает, что это обычное явление и не стоит поддаваться панике, то ряд учёных думает иначе. Данная сейсмическая активность может свидетельствовать о скором землетрясении, которое будут гораздо более мощным и может составить около 7 баллов. С учётом того, что за месяц около кальдеры происходит более двухсот небольших землетрясений, сложно прогнозироваться то, когда именно может произойти более мощные толчки. Учёные пока не научились предсказывать грядущие землетрясения с точностью и реагировать вовремя на опасность. Стоит отметить, что в Йеллоустоуне уже происходило землетрясение в 6,3 бала и тогда практически ничего не пострадало. Как поведёт себя кальдера вулкана при новом мощном землетрясении, предсказать сложно.