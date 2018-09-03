Эволюция Вселенной

Что было после Большого взрыва, как образовались звезды и планеты, где на Земле зародилась жизнь и сколько времени потребовалось, чтобы на нашей планете появились растения, животные и мы с вами, смотрите в мультфильме «Чердака».