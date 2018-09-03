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Ракета «Союз-5» доставит космонавтов на орбиту в 2023 году
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ФСБ призналась в работе в Донбассе

Ракета «Союз-5» доставит космонавтов на орбиту в 2023 году 

Говорит Москва 31 минуту назад
Выступая на научной конференции, он анонсировал первый запуск новой ракеты-носителя среднего класса с космическим кораблём и экипажем на борту, а первый старт состоится в 2021 году.
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