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Ракета «Союз-5» доставит космонавтов на орбиту в 2023 году
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Ракета «Союз-5» доставит космонавтов на орбиту в 2023 году
Говорит Москва
31 минуту назад
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Выступая на научной конференции, он анонсировал первый запуск новой ракеты-носителя среднего класса с космическим кораблём и экипажем на борту, а первый старт состоится в 2021 году.
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