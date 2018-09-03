Ракета «Союз-5» доставит космонавтов на орбиту в 2023 году

Выступая на научной конференции, он анонсировал первый запуск новой ракеты-носителя среднего класса с космическим кораблём и экипажем на борту, а первый старт состоится в 2021 году.