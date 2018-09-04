Физики раскрыли два способа выдувания мыльных пузырей

Ученые раскрыли секрет двух основных методов для того, чтобы надуть мыльные пузыри: быстрое неравновесное раздувание либо квазиклассический «медленный» процесс, в ходе которого пленка постепенно теряет стабильность.

Американские ученые доказали, что мыльные пузыри можно выдувать двумя различными методами, свои исследования они опубликовали в Physical Review Letters.

Так, мыльный пузырь может «вытянуться» из тонкой пленки медленным раздвижением каркасов, либо «щипанием» плоской поверхности. Самый простой, по их мнению, способ, о котором знают все дети, это подуть на пленку, заставляя ее оторваться от каркаса, в этом случае она деформируется. Однако этот способ изучить сложно, поскольку непросто определить уравнение движения пленки и нелинейностью деформации.

Если окунуть в мыльную воду проволочной кольцо, на нем образуется тонкая пленка, движениями которой управляет уравнение Юнга-Лапласа. Оно связывает кривизну поверхности и давление, которое возникает из-за поверхностного натяжения. Так как атмосферное давление вокруг этой пленки неизменно, ее поверхность разглаживается, а кривизна практически равна нулю.

Эксперты пояснили, что если снять пленку с каркаса, она свернется в мыльный пузырь, так как это поверхность минимальной безграничной площади.

Группа ученых под руководством Лейфа Ристрофа в этот раз для удобства работала с масляными пленками, погруженными в воду, потому что они ведут себя практически так же, как и мыльные, но первые «живут» дольше.