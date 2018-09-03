Белорусские ученые рассказали о создании трансгенных организмов

В экспертном сообществе полагают, что писать про генетически модифицированные растения сегодня так же модно, как в прошедшем столетии было модно бороться с пестицидами и нитратами. Причем масштабы отношения к теме безразмерны. Одни утверждают, что подобные растения проще называть биологическим оружием, другие склоняются к мысли, что экспериментальные мутации опасны для здоровья человека. Чтобы прояснить научную точку зрения, белорусские ученые на пресс-конференции и рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных.

Сейчас при Институте генетики и цитологии НАН создан специальный полигон для испытаний подобных сельхозкультур. Правда, особый интерес у специалистов вызывает — в первую очередь — картофель. Целью исследований было придать устойчивость к колорадскому жуку и другим насекомым. Ученые «получили такие растения, испытывали их на полигоне, но экспрессия этого гена была не очень сильной. Так что это еще не готовый сорт, а исходный материал, который можно использовать для дальнейшей работы», — поделился результатами иследований главный ученый секретарь академии наук Александр Кильчевский.

Специалисты проводили исследования и с такой культурой, как рапс, для повышения ее устойчивости к гербицидам. «Ботанический сад изучал создание трансгенных клевера, клюквы. Работали и с модельными растениями — табаком и арабидопсисом, чтобы выявить определенные закономерности», — рассказал академик.

Что касается животных, то в Беларуси, по его словам, «есть стадо трансгенных коз. И исследования в этой области продолжаются». Пока поголовье животных не превышает 500 и увеличивать его не планируют. Кстати, добавил ученый, этот проект был частью реализации союзных программ.

Что касается молока этих коз, то оно признано трансгенным и «содержит полезный белок — лактоферрин. Пока молоко замораживают, но стоит вопрос и о его реализации», — пояснил директор Института генетики и цитологии Руслан Шейко.

"Когда в мире начали использовать генно-модифицированные растения, в обществе возникла озабоченность, есть ли в этом потенциальные угрозы или риски. В связи с этим в начале XXI века был сформирован Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, и Минск его ратифицировал. Кроме того, еще в 1998 году в Институте генетики и цитологии был создан координационный центр биобезопасности. Его функции — работа с министерствами, ведомствами, информирование населения, проведение экспертных оценок", — резюмировал Александр Кильчевский, передает БЕЛТА.