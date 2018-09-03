Ещё
Белорусские ученые рассказали о создании трансгенных организмов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ призналась в работе в Донбассе
ФСБ призналась в работе в Донбассе

Белорусские ученые рассказали о создании трансгенных организмов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В экспертном сообществе полагают, что писать про генетически модифицированные растения сегодня так же модно, как в прошедшем столетии было модно бороться с пестицидами и нитратами. Причем масштабы отношения к теме безразмерны. Одни утверждают, что подобные растения проще называть биологическим оружием, другие склоняются к мысли, что экспериментальные мутации опасны для здоровья человека. Чтобы прояснить научную точку зрения, белорусские ученые на пресс-конференции и рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных.
Сейчас при Институте генетики и цитологии НАН создан специальный полигон для испытаний подобных сельхозкультур. Правда, особый интерес у специалистов вызывает — в первую очередь — картофель. Целью исследований было придать устойчивость к колорадскому жуку и другим насекомым. Ученые «получили такие растения, испытывали их на полигоне, но экспрессия этого гена была не очень сильной. Так что это еще не готовый сорт, а исходный материал, который можно использовать для дальнейшей работы», — поделился результатами иследований главный ученый секретарь академии наук Александр Кильчевский.
Специалисты проводили исследования и с такой культурой, как рапс, для повышения ее устойчивости к гербицидам. «Ботанический сад изучал создание трансгенных клевера, клюквы. Работали и с модельными растениями — табаком и арабидопсисом, чтобы выявить определенные закономерности», — рассказал академик.
Что касается животных, то в Беларуси, по его словам, «есть стадо трансгенных коз. И исследования в этой области продолжаются». Пока поголовье животных не превышает 500 и увеличивать его не планируют. Кстати, добавил ученый, этот проект был частью реализации союзных программ.
Что касается молока этих коз, то оно признано трансгенным и «содержит полезный белок — лактоферрин. Пока молоко замораживают, но стоит вопрос и о его реализации», — пояснил директор Института генетики и цитологии Руслан Шейко.
"Когда в мире начали использовать генно-модифицированные растения, в обществе возникла озабоченность, есть ли в этом потенциальные угрозы или риски. В связи с этим в начале XXI века был сформирован Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, и Минск его ратифицировал. Кроме того, еще в 1998 году в Институте генетики и цитологии был создан координационный центр биобезопасности. Его функции — работа с министерствами, ведомствами, информирование населения, проведение экспертных оценок", — резюмировал Александр Кильчевский, передает БЕЛТА.
Российская Газета: последние новости
Ученые: Выживают не самые приспособленные, а самые ленивые Брак по любви или расчету Разные виды древних людей вступали в контакты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко154
Застреливший полицейского объяснил свой поступок119
ФСБ призналась в работе в Донбассе85
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы186
Киев готовит наступление в Донбассе131
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение