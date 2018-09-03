Российские учёные нашли новый способ утилизации радиоактивных отходов

Отечественные учёные создали инновационную автоматизированную систему, направленную на утилизацию радиоактивного мусора. Робот будет управляться дистанционно, сообщает «Русская планета».

Примечательно, что радиус управления у новой системы будет велик — оператор сможет находиться на расстоянии в сотни километров от устройства. При этом сама машина будет определять виды ядерных отходов, сортировать мусор в зависимости от вида и утилизировать его.

Робот внешне повторяет фигуру человека — в спецкостюме содержатся гидроузлы, которые помогают аппарату двигаться и наклоняться, а также видеокамера, которая помогает оператору эффективнее управлять машиной. Связь с программой будет проходить за счёт радиоканала.

Первый аппарат появится на производстве уже через год.