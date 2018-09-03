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Крымские учёные разработали инновационную технологию сварки
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Крымские учёные разработали инновационную технологию сварки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Исследователи из Севастополя создали инновационную технологию сварочного производства — автоматизированная «рука» поможет заменить людей при ремонте подводных лодок, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что новый электронный комплекс сможет проводить любые восстановительные работы под водой — речь идёт не только о ремонте, но и о разведывательной деятельности, в том числе на шельфах. Аналогов у проекта нет — разработка севастопольских учёных является уникальной.
Комплекс представляет собой механическую руку, которая управляется дистанционно — сейчас испытатели проводят тестирование на суше, после чего опыт перенесут уже непосредственно на глубину. Планируется, что комплекс будет готов к работе уже в 2021 году, причём разработчики намерены наладить серийный выпуск изделий.
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