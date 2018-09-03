В Сколково наградили победителей программы поддержки молодых ученых по системной биологии

Москва , 30 августа 2018 года — Церемония награждения победителей программы поддержки молодых ученых по системной биологии состоялась в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех).

России. Победители — молодые российские ученые — аспиранты, выпускники российских вузов в течение трех лет будут получать стипендии для проведения научных исследований в области системной биологии. Данная стипендиальная программа реализуется с 2015 года при поддержке аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл"

Каждый год отбор стипендиатов проходит на конкурсной основе, победители определяются решением научного совета при участии авторитетных российских и зарубежных ученых в области системной биологии. В научный совет входят Константин Северинов , директор Центра биоинформатики и биотехнологий Сколтеха, Мануэль Пайтч, старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе компании «Филип Моррис Интернэшнл», профессор биоинформатики в Университете Базеля, соучредитель Швейцарского института биоинформатики, и Далия Коэн, старшее должностное лицо и руководитель исследовательского центра Beryllium.

Константин Северинов отметил: «Системная биология стремительно становится главным направлением современной науки о жизни, она позволяет интегрировать классический экспериментальный материал с большими объемами данных, которые производятся лабораториями по всему миру. Эта область является одним из основных направлений работы профессоров, сотрудников и студентов Центра наук о жизни Сколтеха. Долговременная поддержка стипендиальной программы по системной биологии компанией „Филип Моррис Интернэшнл“ позволяет нам поддерживать работы перспективных молодых российских ученых и позволяет им начать вести самостоятельные исследования. Крайне важно, что нашими стипендиатами являются не только ученые из Москвы, но и из региональных институтов и университетов. У меня нет сомнений, что многие из наших стипендиатов будут определять лицо российской науки в недалеком будущем и достойно представлять ее на международном уровне».

Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ирина Жукова подчеркнула: «Мы рады внести свой вклад в развитие российской науки: три года подряд мы оказывали поддержку молодым российским ученым, которые проводят исследования в такой перспективной и важной области, как системная биология. Для „Филип Моррис Интернэшнл“ большая честь осуществлять эту программу совместно со Сколтехом — одним из самых авторитетных институтов в России. Поддержка развития высшего образования — одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности нашей компании в России».

После торжественной части церемонии выпускники и нынешние студенты стипендиальной программы поделились результатами и промежуточными итогами своих исследований.