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Солнце выбросило огненный шар
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Солнце выбросило огненный шар 

News.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: planet-today.ru
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, где на поверхности Солнца происходит мощный выброс заряженных частиц.
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