Ученые исследовали квантовую странность проблемы курицы и яйца

Изначально тему курицы и яйца предложили древнегреческие философы для определения причины и следствия. Сегодня команда физиков из Квинслендского университета и Института имени Луи Нееля продемонстрировала: насколько можно судить в рамках квантовой физики, и курица, и яйцо могли появиться одновременно — первыми. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Доктор Жаки Ромера из ARC Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems заявила, что в квантовой физике причина и следствие не всегда прямолинейны: одно событие не обязательно становится причиной другого.

«Странность квантовой механики означает, что события могут происходить, не следуя определенному порядку, — объясняет она. — Возьмем, например, ваш ежедневный путь до работы, часть которого вы проделываете на автобусе, а часть — на метро. Сначала вы едете на автобусе, а затем — на поезде, или наоборот. В нашем эксперименте оба этих события могут произойти первыми в последовательности. Это называется «неопределенным причинным порядком», и у нас нет возможности наблюдать его в повседневной жизни».

Для изучения этого эффекта в лаборатории ученые использовали установку, известную как фотонный квантовый переключатель. Доктор Фабио Коста из Квинслендского университета утверждает, что в порядок событий в этом устройстве — преобразования формы света — зависит от поляризации фотонов.

«Измерив поляризацию фотонов на выходе из квантового переключателя, мы смогли продемонстрировать неопределенность порядка преобразований формы света, — говорит он. — Это просто доказательство принципа, но если говорить о крупных масштабах, то неопределенному причинному порядку можно найти реальное практическое применение: к примеру, в повышении производительности компьютеров или улучшении средств связи».