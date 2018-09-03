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Уфолог: пришельцы с Венеры посещали Землю‍
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Уфолог: пришельцы с Венеры посещали Землю‍ 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Один из исследователей-уфологов утверждает, что люди неоднократно вступали в контакт с представителями Венеры. Несмотря на сообщения NASA о том, что атмосфера на этой планете непригодна для существования жизни.
Ученый не верит в утверждения национального управления про облака из серной кислоты на поверхности планеты, про атмосферное давление, а также повсеместный диоксид углерода.
В статье, опубликованной в UFO Spain Magazine, автор напоминает про рассекреченные в 1989 году документы, свидетельствующие о многочисленных контактах землян с пришельцами с Венеры.
По его мнению, инопланетные гости прежде неоднократно посещали нашу планету Земля, контактируя как с обычными людьми, так и с высокопоставленными чиновниками.
Уфолог утверждает, что «космические друзья» хотели помочь голубой планете: поделиться знаниями, технологиями, лекарствами от множества болезней. Урегулировать конфликты.
Однако, есть условие — отказ землян от оружия массового поражения. По мнению ученого, сильные мира сего сочли такие условия неприемлемыми, выбрав путь саморазрушения.
По этой причине люди не могут установить контакт с инопланетянами: этого не произойдет до тех пор, пока внеземные цивилизации сами того не пожелают.
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