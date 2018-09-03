Уфолог: пришельцы с Венеры посещали Землю‍

Один из исследователей-уфологов утверждает, что люди неоднократно вступали в контакт с представителями Венеры. Несмотря на сообщения NASA о том, что атмосфера на этой планете непригодна для существования жизни.

Ученый не верит в утверждения национального управления про облака из серной кислоты на поверхности планеты, про атмосферное давление, а также повсеместный диоксид углерода.

В статье, опубликованной в UFO Spain Magazine, автор напоминает про рассекреченные в 1989 году документы, свидетельствующие о многочисленных контактах землян с пришельцами с Венеры.

По его мнению, инопланетные гости прежде неоднократно посещали нашу планету Земля, контактируя как с обычными людьми, так и с высокопоставленными чиновниками.

Уфолог утверждает, что «космические друзья» хотели помочь голубой планете: поделиться знаниями, технологиями, лекарствами от множества болезней. Урегулировать конфликты.

Однако, есть условие — отказ землян от оружия массового поражения. По мнению ученого, сильные мира сего сочли такие условия неприемлемыми, выбрав путь саморазрушения.

По этой причине люди не могут установить контакт с инопланетянами: этого не произойдет до тех пор, пока внеземные цивилизации сами того не пожелают.