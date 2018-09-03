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Ученые разработали материал–«самоед»
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Ученые разработали материал–«самоед» 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Американские исследователи показали, что в очищенном от загрязнений двумерном керамическом материале нагревание запускает «каннибалистический» механизм переноса атомов из старых слоев с образованием нового. Об этом Рэймонд Уночич (Raymond Unocic) и его коллеги из американской Национальной лаборатории Ок-Ридж пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Ученые использовали проводящую керамику MXene — слой атомов углерода и азота, заключенный между слоями алюминия и дикарбида титана Ti3C2. Такой двумерный материал помещали на плоский нагревательный элемент, после чего повышали температуру, очищая поверхность дикарбида от всех возможных загрязнений. Это привело к «активации» материала и движению атомов титана и углерода для замещения образующихся вакансий, образуя новый слой карбида титана TiC. Этот механизм, использующий атомы исходной структуры для роста новой, ученые и назвали «каннибалистическим».
Исследователи отмечают, что материалы MXene могут быть весьма разнообразны и использовать другие переходные металлы: молибден, ванадий, гафний, хром и тому подобное, кремний — вместо алюминия и так далее. В их слоях должен работать аналогичный «каннибалистический» механизм, позволяющий выращивать новые структуры на основе старых. Это создает неплохие перспективы его будущего использования: в аккумуляторах, электрохимических приборах и электронике.
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