Как выглядела Сахара 5000 лет назад

Сахара — одна из величайших пустынь мира. Она простирается почти через всю Северную Африку, занимая целых девять миллионов квадратных километров. Собственно говоря, пустыня Сахара покрывает почти треть всего Черного континента. Почти нигде больше нет таких высоких температур: летом шкала градусника поднимается до 57 градусов по Цельсию. Но так было не всегда. Трудно поверить, но Сахара не всегда была раскаленной пустыней.

5000 лет назад, одно из самых засушливых и одно их пустынных мест мира было полно жизни. Пустыня Западная Сахара, существуй она сегодня, могла бы войти в список 12 крупнейших водных резервуаров.

Французские исследователи выявили древние речные каналы: они считают, что пустыня поддерживала существование огромного количества живых организмов.

Люди никак не могут понять скорости, с которой меняется климат. Всего за пару тысяч лет Сахара превратилась из оазиса в раскаленную пустошь. Это может случиться где угодно. — Рассел Вин, экзобиолог.

Первое компьютерное моделирование Сахары состоялось еще в 2013 году. Тогда ученые не могли поверить своим же выкладкам: согласно полученным данным, постоянные муссонные дожди поддерживали существование огромной экосистемы, где было место и для человека, и для рыб.

Некоторые исследователи считают, что изменившаяся климатическая ситуация была главной причиной миграции людей из Центральной Африки.

Французским исследователям удалось найти даже древнюю речную систему, подпитываемую большим количеством осадков. Ученые считают, что всю территорию Сахары пересекала река Таманрассет, впадающая в Атлантический океан в районе Мавритании.

Таманрассет вполне могла бы войти в список длиннейших рек мира, потеснив даже Амазонку.

Эта информация стала неожиданностью для всего научного мира. Всего два года назад ученые были уверены, что муссонные дожди не обеспечивали достаточного количества осадков для питания такой огромной реки.

Данные были получены при помощи японского спутника ALOS. На основании новой информации, ученые смогли сделать вывод о богатой растительной и животной жизни, процветавшей на территории ныне засушливой пустыни.

Но все может вернуться на круги своя. Ученые выяснили: за последние 200 000 лет, эта местность менялась уже девять раз, то есть спустя несколько тысячелетий Сахара вновь может стать огромным оазисом.