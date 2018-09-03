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Птицы оказались способны видеть магнитные поля
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Птицы оказались способны видеть магнитные поля 

Мир24 19 минут назад
Ученые выдвинули неожиданную гипотезу, объясняющую, почему птицы не сбиваются с пути во время миграций. Возможно, они обладают способностью видеть магнитные поля Земли.
Сверхзрение пернатым обеспечивает особый белок. Такой вывод орнитологи сделали после двух исследований — одно было посвящено малиновкам, другое зябликам, сообщает Science News.
Белок носит название Cry4 и относится к классу криптохромов, которые отвечают за способность распознавать синий и ультрафиолетовый цвета и влияют на регулирование циркадных ритмов. Они встречаются не только у животных и птиц, но и у растений.
Последние научные открытия показали, что этот белок может быть связан и с магниторецепцией — возможностью чувствовать магнитное поле планеты.
Известно, что птицы могут ощущать магнитные поля лишь при наличии световых волн определенной длины. Согласно новой теории, главную роль в этом процессе может играть синий цвет.
Шведные ученые из Лундского университета исследовали количество криптохромов Cry1, Cry2 и Cry4 в мозгу, мышцах и в глазах зябликов. Оказалось, что уровень первых двух ежедневно колеблется, а последний стабилен. Эксперты сделали вывод, что именно он и отвечает за магниторецепцию. Изучение зябликов дало аналогичный результат.
Кроме того, оказалось, что Cry4 сгруппирован в области сетчатки, на которую попадает много света. Также ученые выяснили, что у мигрирующих птиц количество этого белка значительно больше, чем у тех, кто круглый год живет в одном регионе.
Ранее ученые выяснили, что некоторые хищные птицы обладают превосходным цветным зрением — это помогает им видеть добычу с большого расстояния.
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