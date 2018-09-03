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В мире значительно выросло количество землетрясений
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В мире значительно выросло количество землетрясений 

13 Новостей.ru 19 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Многие учёные фиксируют тот факт, что на Земле стало происходит больше мощных землетрясений и это начинает беспокоить многих. В этом месяце уже произошло более двухсот подземных толчков по всему миру и сила их была не менее 4,5 баллов. Если некоторые землетрясения остаются незамеченными, то другие причиняют значительный ущерб, разрушают дома и памятники архитектуры, но предсказать их практически невозможно. С учётом того, что количество подземных толчков увеличивается с каждым годом, учёным необходимо выработать способ, который позволить прогнозировать возможные землетрясения в мире и предотвращать количество человеческих жертв, но пока это не представляется возможным, считают большинство учёных.
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