Черные дыры могут воскрешать звезды из мертвых: светила-зомби

Новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, описывает невероятно интересный феномен. Черные дыры промежуточной массы — один из самых плохо исследованных типов черных дыр на сегодняшний день. Это связано в первую очередь с тем, что до сих пор астрономам так и не удалось провести измерения такого объекта. Эти черные дыры отличаются тем, что их масса составляет от 1000 до 1 000 000 масс Солнца. Как и их «старшие» собраться, сверхмассивные черные дыры, они втягивают в себя огромное количество космического мусора и могут запросто поглотить целую звезду. Когда это происходит, светило буквально разрывается на части — это явление называется приливным разрушением звезды.

Воскрешение звезды

Профессор Крис Фрэджайл из Чарльстонского коллежда выдвинул гипотезу о том, что произойдет, если в поле притяжения черной дыры попадет «белый карлик». Если крупные звезды после своей тепловой смерти превращаются в сверхплотные объекты, к примеру нейтронные звезды или те же черные дыры, то звезды поменьше ждет иная судьба. Когда они полностью теряют свою раскаленную газовую корону, обнажается ядро, размер которого сопоставим с размером Земли. Оно состоит из вырожденных электронов, которые когда-то были смесью атомов гелия и водорода. Это образование ученые и называют «белым карликом».

Как можно догадаться, превратить это крошечное космическое тело обратно в звезду практически нереально. Но тут на сцену и выходит черная дыра промежуточной массы. Сила ее притяжения деформирует белого карлика, при этом не уничтожая его. Этого воздействия может оказаться достаточно, чтобы возобновить ядерный синтез — и звезда переродится.

Конечно, существует ряд обязательных условий. Во-первых, белый карлик должен подойти на достаточно близкое расстояние, а масса черной дыры должна быть сравнительно небольшой (примерно 1000 масс Земли) — в противном случае она просто поглотит останки звезды. Если черная дыра окажется слишком маленькой, то ее воздействие не сможет спровоцировать повторную реакцию синтеза.

Заключение

Ученые никогда не были свидетелями такого события, но лишь потому, что до сих пор у них не было четкой инструкции того, что именно следует искать на просторах Вселенной. Теперь, вооружившись теорией и расчетами, полученными на основании компьютерного моделирования, астрономы решили начать поиски звезд, которые в буквальном смысле восстали из мертвых.