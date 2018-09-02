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Археологи нашли на камнях изображение неизвестной цивилизации, но учёные всё отрицают
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Археологи нашли на камнях изображение неизвестной цивилизации, но учёные всё отрицают 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
На нашей планете хранится огромное количество различных артефактов и изображений древности, которые не может объяснить современная наука. В Перу есть город Ика, где обнаружили камни с изображениями незнакомой цивилизации. Интересно, что учёные не признают эти факты и говорят о подделке и мистификации. По мнению некоторых людей, учёным не выгодно признавать подобные рисунки, как изображающие неизвестную цивилизацию, ведь для этого придется переписывать историю нашей цивилизации. Что же изображено на камнях, которые найдены в городе Ика? Люди живущие с динозаврами, несуществующие материки, а также врачи, которые делают операции людям и пересаживают органы. Понятно, что наука не может признать подобные рисунки за реальность и ссылается на недостоверность камней, а точнее на качественную подделку. Однако, упоминания о странных камнях датируются 15 веком и о какой подделке может идти речь? У некоторых собирателей древностей есть личные коллекции из камней Ика. Например у одному мужчины коллекция состоит из 20 тысяч камней, разных форм и размеров и с различными рисунками. Важно отметить, что учёные не могут назвать точную технологию, с помощью которой были нанесены рисунки на камне, но почему-то говорят о мистификации. Сам же владелец крупной коллекции камней уверен в том, что на Земле ранее существовала развитая цивилизация, которая погибла в результате падения метеорита.
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