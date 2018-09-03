Ученые придумали способ печати вязкими жидкостями с помощью звука

Ученые из Гарвардского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработали способ печати с использованием звуковой волны.

Метод описан в статье ScienceAdvances. Исследователи поместили в акустический резонатор насадку головки принтера, регулируя размер капли чернил с помощью стоячей звуковой волны. Ученые напечатали логотипы своих университетов и несколько узоров различными жидкостями и смесями.

По мнению специалистов, этот способ можно использовать для печати даже очень вязкой жидкостью, включая расплавленный металл. Текущие инструменты для печати позволяют использовать жидкости ограниченного диапазона вязкости. Авторы полагают, что разработку можно применить в биологической, косметической и пищевой промышленности.