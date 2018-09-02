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СМИ: Япония хочет запустить спутники для наблюдения за космическим мусором
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СМИ: Япония хочет запустить спутники для наблюдения за космическим мусором 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 2 сентября. Правительство Японии намерено вывести на орбиту группировку спутников для наблюдения за космическим мусором с целью предотвращения столкновений с ним. Об этом сообщила газета Yomiuri.
Предполагается, что их запуски будут проходить в период с 2024 по 2028 год. Перед этим японские специалисты должны отладить технологию обнаружения мусора и быстрой передачи информации об этом на Землю. Япония опасается столкновения своих спутников с обломками ракет и других аппаратов, которые уже не используются, однако продолжают находиться на орбите.
Эта проблема становится все более серьезной с каждым годом, поскольку человечество быстрыми темпами продолжает осваивать космос. Кроме того, развивающиеся страны также получили доступ к комическим технологиям из-за удешевления запусков и разработки спутников. В первую очередь такие государства заинтересованы в развитии сферы телекоммуникаций.
После создания группировки спутников наблюдения они смогут собирать данные о движении космического мусора и в случае возникновения опасности передавать сигнал в центр управления на Земле. Там будут принимать решение об изменении траектории того или иного аппарата на орбите, оказавшегося под угрозой столкновения.
По оценкам экспертов, в настоящее время на околоземной орбите находится около 150 млн деталей и фрагментов, оставшихся в космосе после запусков спутников и других аппаратов. При этом за последние 20 лет число крупных объектов размером более 10 см увеличилось более чем в два раза. Согласно проведенным исследованиям, столкновение с такого рода мусором может повредить антенны, солнечные панели и другое оборудование на спутниках.
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