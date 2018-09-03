Ученые с помощью квадрокоптера провели съемку крупнейшего ледника Полярного Урала ИГАН

МОСКВА , 3 сентября. / ТАСС /. Российские ученые провели с помощью квадрокоптера съемку самого крупного на Полярном Урале ледника ИГАН для изучения его состояния в условиях изменения климата. Полученные данные будут использованы для построения 3D-модели объекта, сообщили в понедельник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Завершилась экспедиция по изучению ледников Полярного Урала в условиях меняющегося климата с участием представителей Научного центра изучения Арктики, Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука ( Новосибирск ). Впервые для съемки поверхности ледника использовался квадрокоптер. В следующем году ученые планируют продолжить исследования, чтобы выстроить долговременную цепочку наблюдений и сравнить их с результатами ХХ века, когда экспедиции на ледник проводились ежегодно", — говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Михаила Иванова, исследования показали, что ледник находится в активной фазе и продолжает двигаться в равновесии с современным климатом. «Интересно было понаблюдать за озером, которое сформировалось перед ледником несколько лет назад, буквально на наших глазах в течение пяти дней уровень воды в нем упал приблизительно на метр», — цитирует его пресс-служба.

Тем не менее ученые отмечают, что в будущем озеро будет только увеличиваться в связи с постепенным таянием ледника. «Сам ледник продолжает формироваться, его верх покрывает снежная шапка, которая постепенно превращается в лед. Полная картина будет понятна после обработки полученных результатов съемок, а также построения 3D-модели ледника ИГАН», — уточнили в пресс-службе.

Ледник ИГАН получил свое название в честь Института географии Академии наук СССР, на протяжении 25 лет он был опорным пунктом международной службы мониторинга ледников. В этом году исполняется 55 лет с момента, когда его открыл советский гляциолог Леонид Долгушин. Данные о балансе массы ледников представляют интерес для исследования изменений климата на Земле и вносят вклад в совершенствование климатических моделей и прогнозов.

Научный центр изучения Арктики создан в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.