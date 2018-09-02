С Полярного Урала исследователи вернулись с хорошей новостью: старый ледник скорее жив, чем мёртв

Ледник ИГАН был открыт 55 лет назад исследователем Долгушиным и назван в честь Института Географии Академии Наук . Как и у всех ледников мира, площадь ямальского ледника сокращается, но говорить о его исчезновении рановато.

8 дней учёные ямальского научного центра изучения Арктики и их коллеги из Московского и Новосибирского государственных университетов провели в горах.

С погодой в этом году повезло, поэтому удалось многое. Провели геологические, геодезические и гляциологические наблюдения. Измерили высоту ледника — десятки метров!

Установили множество новых реперов (геодезических знаков) для будущих наблюдений за движением ледника.

Нашли реперы ещё советских времен, к которым можно будет привязывать современные замеры и получить несколько ценных наблюдений.

Как сообщил руководитель экспедиции, научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Михаил Иванов , ледник в активной фазе, он движется.

— Он жив и находится в равновесии с современным климатом, — утверждает ученый. — Озеро, которое сформировалось в основании ледника, во время исследований буквально на глазах уменьшилось почти на метр. Тем самым опасность прорыва, о котором предупреждали в прошлом году, уменьшилась. Видимо, одна из морен протаяла и вода начала постепенно уходить. Ледник ИГАН сокращается. Но в верховьях сохраняется довольно много снега, а значит, подпитка у ледника сохраняется.

В этом году с помощью георадара сделали три поперечных и 5 продольных профиля. Для этого пришлось тащить в кошках тяжёлое оборудование по льду строго по линии. По результатам будет создана полная компьютерная 3D-модель ледника.

Учёные планируют вернуться на ледник в следующем сезоне, а заодно обследовать и его соседа –ледник Романтиков.