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NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере
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NASA показало необычный облачный пейзаж на Юпитере 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию необычных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера.
Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 километрах от верхних слоев облаков.
Такой замысловатый пейзаж создается за счет того, что закрученные ярко-белые облачные скопления находятся выше других облачных слоев и отбрасывают на них тени.
Ученые отмечают, что такие явления помогают определять расстояние между разными уровнями атмосферы Юпитера, а также их состав и происхождение.
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