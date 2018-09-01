В США заявили, что почти на всех океанических планетах может быть жизнь

Теорию о том, что на «планетах-океанах» не может зародиться жизнь, опровергли ученые из США . По мнению астрономов, они могут оставаться обитаемыми долгое время, передает ФБА «Экономика сегодня»

Сейчас бытует мнение о том, что океанические небесные тела являются непригодными для зарождения жизни. Этому мешает целый ряд факторов: отсутствие необходимых микроэлементов, круговорота веществ и многое другое.

Исследователи из университета Чикаго решили проверить эту теорию, создав компьютерную модель водных объектов. Оказалось, что микроорганизмы могут зарождаться и на них, а не только на «клонах» Земли.

Астрономы изменили ряд свойств на «планетах-океанах» и расчеты показали, что опасения коллег заметно преувеличены. Необходимо, чтобы планеты находились в так называемой «зоне жизни». В этом случае они могут оставаться обитаемыми на протяжении многих лет.

Кроме того, обитаемость океанических небесных тел зависит от параметров глубины и содержания в воде карбонатов и солей.