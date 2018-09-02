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Ученые предлагают сдвинуть Землю на орбиту Марса
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Ученые предлагают сдвинуть Землю на орбиту Марса 

Аргументы Недели + ещё 1 25 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Американские ученые предложили революционный способ избежать грядущего конца света, который наступит из-за негативного воздействия сгорающего Солнца: надо просто перенести планету подальше от него.
Не секрет, что с течением времени наше светило постепенно сгорает и однажды неотвратимо потухнет. Однако уже сейчас солнечная активность все чаще провоцирует на нашей планете серьезные катаклизмы.
Ученые из США предложили передвинуть Землю на более значительное расстояние от Солнца, например, взорвав Марс. И внести таким образом изменения в ряды планет солнечной системы.
Разумеется, для Земли все это повлечет за собой колоссальные изменения: в первую очередь, гравитация, скорость движения по орбите и полный оборот вокруг Солнца.
В ходе подобной перестановки большинство живых существ на зеленой планете определенно погибнет. Однако ученые оставляют шанс на выживание для наиболее приспособленных.
По их мнению, если все останется на своих местах, так будет много хуже и для людей, и для животных, и для прочих земных организмов. Последствия могут быть катастрофическими.
Впрочем, как и всегда, существует альтернатива — вместо перемещения можно осуществить переезд. Иными словами, колонизировать Марс, приспособив его под нужды человеческой расы.
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