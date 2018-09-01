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В древности на Земле было Солнца,
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В древности на Земле было Солнца, 

13 Новостей.ru 49 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
До наших времён дошло множество мифов и легенд. В одни поверить очень сложно, другие звучат более правдоподобно и имёют под собой ряд доказательств. Что же касается легенды о трёх светилах в древности, два Солнца появились совершенно внезапно, что создало в мире хаос. В те времена не было смены времени суток и на Земле царила засуха. Учёные решили разобраться в спорном вопросе и выяснили интересную особенность, согласно которой, люди могли наблюдать в небе три Солнца одновременно. Всему виной была иллюзия, которую принято называть «гало» и слово галлюцинация происходит именно от этого природного феномена. Данный эффект возникает в том случае, когда луч проходит через невидимые простому глазу облака, которые состоять из частиц воды или кристаллов льда, объясняют учёные. Интересно, что не все учёные настроены так категорично. Есть ряд учёных, которые считают, что в небе могли быть космические корабли или даже орбитальные станции. Специалисты ссылаются на древние рисунки племени Майя, в которых зарисован подобный эффект. Какую из точек зрения принимать, каждый человек решает для себя сам, но порой людям хочется верить в то, что мы не одни во Вселенной.
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