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Ученые изобрели неледенеющий металл
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Ученые изобрели неледенеющий металл 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
«Фототермическую ловушку», состоящую из трех слоев, изобрели специалисты Массачусетского технологического университета совместно с коллегами из Индии и Дании. Материал способен преобразовывать свет в тепло.
Исследователи создали сравнительно недорогой материал, который не нуждается в дополнительных источниках энергии и использует для предотвращения обледенения излучение Солнца.
Состоит новинка из трех слоев: аккумулирующего, распределяющего и изолирующего. Отмечается, что для «работы» такому материалу подойдут и светодиоды.
Когда на экспериментальный материал попадает тепло, то на всей поверхности образуется тонкая прослойка воды, с которой соскальзывает остальной лед, сообщает Science Advances.
Данная инновация в будущем может быть использована для самолетов, ветровых турбин, крыш и морских нефтяных платформ в качестве средства для борьбы с обледенением.
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