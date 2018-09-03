Ученые изобрели неледенеющий металл

«Фототермическую ловушку», состоящую из трех слоев, изобрели специалисты Массачусетского технологического университета совместно с коллегами из Индии Дании . Материал способен преобразовывать свет в тепло.

Исследователи создали сравнительно недорогой материал, который не нуждается в дополнительных источниках энергии и использует для предотвращения обледенения излучение Солнца.

Состоит новинка из трех слоев: аккумулирующего, распределяющего и изолирующего. Отмечается, что для «работы» такому материалу подойдут и светодиоды.

Когда на экспериментальный материал попадает тепло, то на всей поверхности образуется тонкая прослойка воды, с которой соскальзывает остальной лед, сообщает Science Advances.

Данная инновация в будущем может быть использована для самолетов, ветровых турбин, крыш и морских нефтяных платформ в качестве средства для борьбы с обледенением.