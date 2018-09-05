Необъяснимое, но удивительно красивое явление сфотографировал телескоп Hubble

Скопление газа и звезд находится в созвездии Тельца. По меркам Вселенной, она совсем маленькая — ее размер составляет примерно 1/8 Луны.

Телескоп Hubble сфотографировал удивительно красивую туманность, которая носит сложный индекс IRAS 05437 + 2502. Ее особенностью является длинная яркая дуга, которая «венчает» газовое облако, более похожее на горы. Фотографии опубликованы на официальном сайте NASA.

Как сказано на сайте агентства эта туманность считается «слабоизученной», поскольку открыта была только в 1983 году.

Пока у ученых есть две основные версии появления такого, похожего на бумеранг, свечения. Первая — яркий свет является результатом сильного ультрафиолетового излучения. Другая версия — более сложная.

«Взаимодействие молодой звезды с облаком газа и пыли могло создать эту яркую дугу. Такая звезда могла быть «выброшена» из отдаленного молодого кластера, где она родилась. И теперь, условно говоря, путешествует со скоростью примерно 200 000 километров в час через туманность», — сказано на сайте NASA.

Ученые подтверждают, что новорожденная звезда, двигаясь с такой огромной скоростью, действительно оставляет за собой такой светящийся след.

Размер туманности составляет примерно 1/8 Луны, находится она в созвездии Тельца.